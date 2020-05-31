В Харьковской области 25 человек заболели COVID-19 в психоневрологическом интернате

31.05.2020, 2:34, Новости дня

Семь сотрудников и 18 подопечных психоневрологического интерната в селе Пески-Радьковские Боровского района Харьковской области заболели COVID-19, об этом сообщил в Facebook директор департамента социальной защиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага.

В течение дня 29 мая количество заболевших увеличилось с 10 до 25.

“Все заболевшие находятся на карантине в помещении учреждения. Два раза в день проводится замер температуры тела у всех подопечных и обслуживающего персонала. Случаев повышения температуры не зафиксировано, болезнь протекает бессимптомно”, – написал Шпарага.

Обслуживающий персонал находится вместе с подопечными, доступ в интернат полностью закрыт, добавил чиновник.

ПРО СИТУАЦІЮ З COVID-19 У ПІСКО-РАДЬКІВСЬКОМУ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОМУ ІНТЕРНАТІ. Станом на 22 годину 29 травня опрацьовано… Posted by Yury Shparaga on Reede, 29. mai 2020

Это второе учреждение психиатрического профиля в области, где произошла вспышка коронавирусной инфекции. В апреле была закрыта на карантин клиника в селе Стрелечья, где заразились 14 человек. Источником инфекции была санитарка.

С начала вспышки в Украине диагноз COVID-19 был подтвержден 23 304 раза, умерли 696 человек, выздоровели 9311.