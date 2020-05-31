Малюська спросил, продолжать ли публиковать в Facebook фото, которые не вписываются в представления о политиках

31.05.2020, 2:34, Новости дня

Министр юстиции Украины Денис Малюська спросил 30 мая мнение пользователей Facebook о фотографиях, которые он публикует в социальной сети.

“”Часть моих друзей и фолловеров в Facebook напоминают меня самого в юности относительно порнографии: смотрю, говорю “Боже, какая гадость” и смотрю, и смотрю. Но не считаться с мнением общества нельзя, тем более политику. Поэтому вопрос к вам, дорогие друзья и фоловеры: мне продолжать постить фото, которые мне нравятся, но которые не вписываются в отечественные представления о политиках?” – написал министр.

Он попросил оценить его фотографии смайликами под его постом.

ОПИТУВАННЯчастина моїх друзів та фоловерів у ФБ нагадують мене самого у юності стосовно порнографії: дивлюсь, кажу "… Posted by Denis Malyuska on Laupäev, 30. mai 2020

На пост Малюськи отреагировали более 1000 пользователей. Большинство из них выступили за продолжение публикаций министра и за то, чтобы эти фотографии появлялись чаще.

Малюська стал министром юстиции 29 августа 2019 года, в первый день работы Верховной Рады IX созыва, тогда был избран весь состав Кабмина.

В декабре, сообщая о 100 днях правительства, министр опубликовал фото, на котором сидит на столе.

В январе 2020 года в знак поддержки на тот момент премьер-министра Украины Алексея Гончарука Малюська залез под стол.

22 февраля, после отчета Кабинета Министров в Верховной Раде, Малюська опубликовал фотографию, на которой он стоит на руках возле стены.