 

Реформа полиции в Украине окончательно провалилась – Деканоидзе

31.05.2020, 2:34, Новости дня

В Украине провалилась реформа полиции, заявила бывшая глава Национальной политики Украины Хатия Деканоидзе в интервью “Радіо Свобода”, опубликованном 29 мая.

“Давайте скажем откровенно: реформа полиции не то что не дошла до конца, но и окончательно, наверное, провалилась. …Я смотрю на все эти события и думаю, что это все – просто совковая система: 93% тех, кто были после переаттестации уволены, они все через суды восстановились. К тому же криминальный блок остается слабым в сфере реформирования. Причина? Я не знаю. Или непонимание, или отсутствие жесткой политической воли, чтобы окончательно довести реформу до конца”, – сказала она.

Журналистка спросила экс-главу Нацполиции, отсутствие чьей политической воли привело к такой ситуации.

“Наверное, всех. Потому что политическая конъюнктура и политическая элита в себя включают и президента, и Верховную Раду, и министра МВД. Всех. Честно говоря, я думала, что что-то изменится после выборов”, – заявила Деканоидзе.

В Украине в 2015 году стартовала полицейская реформа. 2 июля 2015 года Верховная Рада приняла закон “О Национальной полиции”. 7 ноября того же года он вступил в силу: в Украине была официально создана Национальная полиция и ликвидирована милиция. После старта реформы проходила  аттестация сотрудников. По ее итогам, сообщил нынешний глава Нацполиции Игорь Клименко, в полиции поменяли 40% персонала.

Деканоидзе возглавляла Национальную полицию Украины с ноября 2015 года по ноябрь 2016-го. Она говорила, что с удовольствием еще раз стала бы частью украинских реформ. До приезда в Украину Деканоидзе руководила полицейской академией в Грузии (2007–2012), а затем – министерством образования и науки Грузии (2012).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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