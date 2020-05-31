WP – политика максимального давления Трампа возродила «шаткий альянс» Тегерана и Каракаса

31.05.2020, 2:25, Новости дня

Политика максимального давления президента США Дональда Трампа не только неэффективна, но и укрепляет власть в Иране и Венесуэле, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, связано это с тем, что американские санкции не направлены на помощь жителям стран, вместо этого они лишают их средств к существованию.



Reuters

На этой неделе сразу несколько иранских танкеров с бензином вошли в воды Венесуэлы, переполошив администрацию президента США Дональда Трампа, пишет The Washington Post.

Несмотря на то что в Вашингтоне полагают, что сотрудничество Тегерана и Каракаса угрожает безопасности в Западном полушарии, это лишь является доказательством того, что там умеют торговать на взаимовыгодных условиях.

Так, «некомпетентность и коррумпированность» правительства Венесуэлы привела к тому, что, несмотря на запасы нефти, страна отчаянно нуждается в бензине. При этом у Ирана, который отлично справляется с переработкой нефти, есть бензин, который нужно продавать. И вопреки угрозам США, страны готовы сотрудничать.

Как полагает издание, правительства обоих государств, ставящих интересы коррумпированных чиновников выше нужд народа, никогда в своей истории не были менее популярны, чем сейчас. Это указывает на неэффективность так называемой политики «максимального давления» Трампа в отношении двух стран.

Стратегия Белого дома лишь укрепляет власть в Иране и Венесуэле. Дело в том, что она не направлена на удовлетворение чаяний жителей двух стран, вместо этого она только лишает их ресурсов. При этом лидеры в Тегеране и Каракасе не готовы склониться под внешним давлением или желаниями населения.

«Я считаю, что, даже если они не празднуют публично, большинство венесуэльцев рады всему, что смягчает нехватку топлива», — заявил главный аналитик по Южной Америке Международной кризисной группыФил Гансон.

Иран и Венесуэла сближаются уже на протяжении многих лет. Отношения начали процветать после того, как Каракас принял заседание ОПЕК в 2006 году, когда бывший венесуэльский президент Уго Чавес наладил личную связь со своим иранским коллегой Махмудом Ахмадинежадом. Вскоре после этого Чавес отправился с визитом в Тегеран.

«Они оба были воинственно настроены против США. Чувство общей борьбы во многом определяло их отношения. Они чувствовали, что ведут одну и ту же битву», — приводит The Washington Post слова Гансона.

Тогда появились прямые рейсы между Тегераном и Каракасом. Иран инвестировал значительные средства в Венесуэлу и даже открыл завод по производству автомобилей. Женщины в хиджабах стали обычным явлением по всей стране. Однако в 2013 году, со смертью Чавеса и окончанием второго срока Ахмадинежада, сила этих связей ослабла.

«Теперь политика максимального давления Трампа, похоже, невольно помогла возродить шаткий альянс»,— полагает издание.

Ещё одним примером негативных последствий внешней политики главы Белого дома газета называет тот факт, что венесуэльцы живут в нищете и голоде, так как американские санкции ударили по их средствам к существованию.

«Это сложный гуманитарный кризис, осложнённый нехваткой бензина, — отмечает Гансон. — Санкции не привели к гуманитарному кризису, но они, безусловно, усугубили его».

The Washington Post настаивает, что США должны «должны придумать новые способы оказания давления на своих идеологических врагов», сосредоточившись на продвижении демократических перемен во всём мире. Провал политики максимального давления ясно показывает, что «американскому влиянию есть пределы».