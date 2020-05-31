Мнение: Про секс в колонии…

31.05.2020, 2:00, Разное

10 лет назад…

Продолжение. Начало здесь

1 мая 2010 года (суббота)

Ровно три месяца, как меня этапировали в Дигитли. Здесь, конечно, не так тяжело физически, как в тюрьме. Но морально – намного тяжелее. В тюрьме целыми днями был предоставлен самому себе, мог читать, писать, думать. Здесь же главная проблема – невозможность остаться наедине с самим собой. Даже в туалет невозможно сходить в одиночку. Обязательно кто-то рядом. Или сверкает задницей или… одно из двух.

***

Мамадышский райсуд продолжает играть в пинг-понг. Прислал очередное требование уплатить госпошлину, без этого, мол, жалоба о признании незаконным постановления о водворении меня в ШИЗО будет оставлена без движения.

Отпасовал «мячик» на поле суда, заявив ходатайство об отсрочке в уплате госпошлины. К ходатайству приложил справку, что до 5 апреля я не был трудоустроен и не имел доходов. А также о том, что обращался в администрацию колонии с просьбой предоставить мне отпуск, чтобы съездить в Мамадыш и оплатить госпошлину, но получил отказ.

***

Подошли несколько женщин-осужденных. Все в слезах. Мол, что делать, их принуждает к сексу один из сотрудников. И угрожает, что в случае отказа они уедут по этапу в колонию общего режима.

– Что делать? Надо перевернуть ситуацию. Чтобы он вас боялся. Напишите заявление прокурору по надзору. Если то, что вы говорите, правда, то это статья 133 УК РФ – «Принуждение к действиям сексуального характера». До года лишения свободы. Конечно, доказать преступление в условиях колонии практически невозможно, но можете указать в заявлении, что требуете допроса с использованием прибора «полиграф». И себя, и секс-террориста. Посадить, конечно, не посадят, но, думаю, что этот озабоченный товарищ будет обходить вас стороной за версту.

2 мая 2010 года (воскресенье)

До обеда время остановилось. Минуты и часы тянулись мучительно медленно, не находил себе места. А после обеда время рвануло так, что только пятки засверкали. Шесть часов пролетели как один миг. А всё потому, что ещё с вечера знал, что приедут жена и сын.

Когда увидел сына, глаза у него повлажнели. Соскучился мальчишка! Я тоже по нему очень и очень соскучился.

Мы были вместе! Целых шесть часов! Или всего шесть часов? Сыну завтра в школу, поэтому остаться с ночевкой они не могли. Мы разговаривали, дурачились, играли, гуляли, ели, пили. Показалось, что они только-только приехали, а уже пришло время уезжать.

***

В системе ФСИН – праздничное «усиление». Для сотрудников ФБУ КП-17 это означает, что почти все они находятся на службе. Целыми днями маются, не знают чем заняться бедолаги.

***

Среди газет, привезенных женой и «Республика Татарстан». А в ней публикация о поездке нового президента РТ Рустама Минниханова в Бугульму. Резанула глаза фраза «Рустам Минниханов вместе со своим заместителем Ильшатом Фардеевым». Оговорка – по Фрейду! Фардеев – племянник Минтимера Шаймиева. В новом составе правительства Татарстана назначен министром энергетики в ранге вице-премьера. А в газетную полосу выплеснулось то, что у многих в голове – Фардеева «пропихнула» на должность Семья Шаймиева. Чтобы «присмотрел» за Миннихановым, максимально затруднив новому президенту принятие решений, которые могут не соответствовать интересам Семьи. Публикация «Бугульма открыта для сотрудничества» на первой полосе «Республики Татарстан» за 30 апреля 2010 года, на мой арестантский взгляд, яркое тому подтверждение. Не просто Минниханову. Ой, как не просто. Сможет ли он отряхнуться и избавиться от опеки, от пут прошлого? Вопрос не риторический. От этого, по большому счету, зависит будущее не только Рустама Минниханова, но и всего Татарстана.

3 мая 2010 года (понедельник)

О, Боже, дай мне сил не сойти с ума! С утра до ночи гремит музыка. Она везде. И на улице, и в жилых секциях. Когда сидишь в библиотеке, музыка доносится и с улицы, и из первой секции, что прямо за стенкой. Сегодня не выдержал, пошел в первую секцию. В секции – такой шум, что шконки дрожат.

Показываю знаками, что хочу что-то сказать. Музыка выключается.

– Знаете, почему в немецких концлагерях с утрах до ночи гремела громкая музыка? – издалека захожу. – А потому, что ученые выяснили, что постоянное шумовое воздействие на мозг снижает умственные способности человека, превращает его в заторможенное быдло. Ученые провели опыты на мышах, кошках, собачках и прочих животностях. Прокладывали какой-то маршрут, по которому запускали зверушку. Вначале без музыки, потом под громкую музыку. Так вот, с музыкой зверьки проходили трассу чуть ли не в два раза медленнее. Фашисты это знали, вот и травили заключенных громкой музыкой. Ну а вы, смотрю, сами для себе стали фашистами, если уж стены дрожат от музыки, неужели думаете, что это по мозгам не давит?

– Ничего… – сказали обитатели первой секции – мы уже привыкли.

И снова включили музыку на всю мощь. В общем, хоть стой, хоть падай. О, Боже, дай мне сил не свихнуться из-за дефицита тишины!

***

НИИ ФСИН России проводит исследование «по проблеме оптимизации применения поощрительных норм уголовно-исправительного права». Начальник отряда раздал анкеты всем, кого смог застать в спальных секциях. Люди читают, морщат лбы, заполняют. Мне тоже дали анкету. Почитал вопросы. Решил, что заполнять анкету не буду. Потому что исследование это, похоже, проводится не для того, чтобы что-то узнать, а для того, чтобы отчитаться, что исследование проведено, средства, выделенные на исследование, освоены.

Ну как, к примеру, можно спрашивать людей, находящихся в тюрьмах да колониях, стоит или не стоит предоставлять им увольнительные за пределы исправительного учреждения. И при этом оставить три варианта ответов: да, нет, затрудняюсь ответить. Только идиот мог оставить еще какие-то варианты, кроме варианта «да». Или человек, считающий, что в исправительных учреждениях сидят одни дауны. (Неспроста, видимо, громкая музыка в колониях не запрещена).

А как должны воспринимать арестанты вопрос: «Какие действия должно предпринять государство, для того, чтобы осужденные после перевода в колонии–поселения не совершали злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания и преступления»? С таким же успехом можно провести анкетирование в ясельной группе детского садика и спросить: что надо сделать, чтобы детишки не какали в штанишки?

5 мая 2010 года (среда)

Второй день в колонии нет воды. Трубу прорвало еще во вторник. Во второй половине дня. Арестанты поковырялись-поковырялись, администрация решила, что утро вечера мудренее и перекрыло воду. Как добросовестный «банщик» успел набрать воду в накопительный бак.

С утра работа по ликвидации прорыва началась ни шатко, ни валко. К полудню пришло понимание, что без трактора не обойтись. Пригнали трактор. Раскопали. Нашли место прорыва….

Пока шла работа по ликвидации прорыва, отбивался от колонистов, требовавших выдать воду. Баню закрыл и воду не выдавал, потому как получил приказ: воду экономить. Потому как неизвестно, сколько ее не будет.

То и дело слышал упреки, что сам, наверное, целый день только и делаешь, что умываешься, плескаешься. Обидно слышать такие упреки. Конечно, в такую жару, которая установилась в Дигитли, соблазн периодически заходить в баню и опрокидывать на себя тазик–другой воды, очень велик. Но, увы… Позволить себе того, чего не могут позволить другие, не могу. Даже наоборот. Выдавая по литру – полтора воды людям, себя обделил совсем. Сегодня не брился и зубы не чистил.

***

История с девушкой, попросившей совет, что ей делать, если сотрудник ФБУ КП-17 принуждает её к сексуальным отношениям, получила неожиданное развитие. Девушка написала заявление на имя прокурора по надзору.

Начальник колонии попросил её не давать ход заявлению, мол, сами разберёмся, мол, увидите мои действия. Увидела. Девушку отправили в ШИЗО. На 15 суток. Но и это ещё не всё. В колонии поговаривают, что она вскрыла себе вены и объявила голодовку. Увы, проверить достоверность этой информации не представляется возможным. До тех пор, пока она не выйдет из ШИЗО. Если, конечно, выйдет. Вполне возможно, что пока она сидит в ШИЗО, подготовят представление на «перережим», свозят в Мамадышский райсуд и отправят этапом в колонию общего режима. Всё возможно!

***

А Малик продолжает огрызаться. Сегодня его снова возили в суд. И заседание снова перенесли. Правда, не надолго. Всего на два дня. Судья твёрдо намерен рассмотреть представление об изменении режима отбывания наказания в пятницу, 7 мая.

6 мая 2010 года (четверг)

В спецчасти сообщили, что судебное рассмотрение моего заявления об отмене постановления начальника колонии о водворении меня в ШИЗО (от 1 апреля) назначено на 7 мая.

***

Когда ходил в штаб, видел Мамонтова. Выглядит Геннадий Павлович не важно.

Постояли, обсудили последние новости, добравшиеся до Дигитли.

Сошлись во мнении, что назначение Гафурова ректором КГУ – это не возвеличивание экс-мэра Елабуги до уровня Лобачевского (тоже когда-то был ректором КГУ), а, наоборот, «опускание» КГУ до уровня, к примеру, Елабужского пединститута.

На публикацию «Республики Татарстан», которая «назначила» Фардеева «заместителем Минниханова», Мамонтов тоже обратил внимание. Как обратил внимание и на то, что в ходе визита в Казань Владимира Путина (5 мая) Минниханова «совсем задвинули». Судя по СМИ, Путина встретил… мэр Казани Ильсур Метшин. По всем республиканским телеканал демонстрировались репортажи, в которых были два действующих героя: премьер – министр России и мэр Казани. А президент Татарстана на информационном поле вообще не был замечен. Всё это говорит о том, что Рустаму Нургалиевичу пока не удалось установить контроль над «Татмедиа» , которое продолжает обслуживать Семью Шаймиева.

На снимке: Казанский университет, фотография отсюда