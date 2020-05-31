Губернатор штата Джорджия направил в Атланту бойцов нацгвардии США

31.05.2020, 1:53, Новости дня

Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп подписал указ об отправке в Атланту 1,5 тыс. бойцов Национальной гвардии США для сохранения порядка в связи со вспыхнувшими в городе протестами.

«Руководители штата [Джорджия] и местных органов власти вместе работают над обеспечением общественной безопасности и сохранением мира в Атланте. Я подписал указ о мобилизации 1,5 тыс. бойцов Национальной гвардии для поддержания порядка в городе и устранения очагов незаконной деятельности», – приводит слова губернатора Джорджии ТАСС.

Ранее губернатор Джорджии объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в округе Фултон с административным центром в Атланте. Согласно этому решению, до 500 членов Нацгвардии США немедленно должны были отправиться в город, чтобы защищать его жителей и их собственность.

В свою очередь, телеканал CNN со ссылкой на департамент полиции Атланты сообщил, что в ходе протестов в пятницу ночью и утром в субботу были задержаны более 70 человек, повреждены около 20 автомобилей сотрудников правоохранительных органов, зафиксированы многочисленные пожары и акты вандализма. По меньшей мере три сотрудника полиции получили легкие травмы, добавили в ведомстве.

Напомним, протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели задержанного полицией США афроамериканца Джорджа Флойда. Судя по видеозаписи задержания, полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре после этого мужчина умер в одной из больниц Миннеаполиса. Стражей порядка отстранили от выполнения обязанностей.

В пятницу уволенного полицейского задержали и предъявили ему обвинение в непредумышленном убийстве. Однако семья Флойда потребовала переквалифицировать обвинения задержанному полицейскому на более тяжкие.

В ряде городов США после убийства афроамериканца ввели комендантский час. В субботу губернатор штата Миннесота издал указ о полной мобилизации сил нацгвардии США в регионе для установления порядка из-за протестов. После этого президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить войска в Миннеаполис.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как убийства черных разрушают светлый образ американской полиции. Эксперт сообщил газете ВЗГЛЯД, что насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в США.