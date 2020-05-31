 

“Одни из самых печальных мест страны”. Малюська сообщил, что без предупреждения побывал в СИЗО и колонии

31.05.2020, 1:18, Новости дня

Министр юстиции Украины Денис Малюська без предупреждения побывал в двух учреждениях исполнения наказаний в Херсонской области. Об этом он сообщил 30 мая в Facebook.

“Сегодня для визита без предупреждения выбрали одни из самых печальных мест страны: Херсонский СИЗО и Голопристанскую колонию №7, в которой содержатся исключительно осужденные, больные туберкулезом”, – написал министр.

О колонии он сказал, что там “без сюрпризов: осужденных мало, лечение не впечатляет”.

“Возможно, через пару лет здесь удастся навести порядок”, – отметил Малюська.

В следственном изоляторе, по его словам, люди содержатся “как селедки в банке”.

“СИЗО переполнено. Сверх нормы (306 человек) содержатся еще 140 человек. …Несколько зданий в аварийном состоянии и заброшены. Хуже всего то, что быстрого решения проблемы не будет, слишком большие деньги нужны для капстроительства. Остальные условия (питание, ремонт и так далее) на среднем для системы уровне”, – считает министр.

Он рассказал, что большинство содержащихся в СИЗО, которых он видел, – “здоровые молодые ребята, которые без проблем могли законно заработать себе на жизнь”.

“Где-то мы в воспитании недорабатываем”, – предположил Малюська.

сьогодні для візиту без попередження обрали одні з найсумніших місць країни: Херсонський СІЗО та Голопристанська колонія…

Posted by Denis Malyuska on Laupäev, 30. mai 2020

Министром юстиции Малюську назначили 29 августа 2019 года.

В течение последнего года в Украине произошло несколько тюремных бунтов: в колониях Одессы, Харькова и, по данным СМИ, в СИЗО Черновцов. После этого Малюська провел ряд незапланированных проверок.

Всего в Украине функционирует 183 учреждения исполнения наказаний и следственных изоляторов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Вылета с острова Маврикий ожидают около 80 россиян

15.04 / В Москве за сутки выписали 2 тысячи протоколов за неразрешенный выход на улицу

02.04 / Глава Коми подал заявление об отставке

27.05 / Пес прождал у больницы в Ухане умершего от коронавируса хозяина более трех месяцев

01.04 / Врачи под прицелом вируса: COVID-19 не щадит никого

01.04 / В 2020 году Украина может получить от МВФ около $4 млрд – Гетманцев

12.04 / Озвучен объем сокращения добычи нефти в США

14.05 / Уставший от детей кот самоизолировался на двери

08.05 / Турция закрыла свой валютный рынок для Citigroup, BNP Paribas и UBS

07.05 / Судья Верховного суда Гинсбург выписана из больницы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска