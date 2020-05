Миссия США в ОБСЕ призвала Россию “прекратить шараду” и вернуть Крым и часть Донбасса

31.05.2020, 1:18, Новости дня

Миссия США в ОБСЕ призвала Россию освободить оккупированные территории Украины. Об этом американские дипломаты заявили 29 мая в Twitter.

“Время для России прекратить эту шараду, вернуть Украине контроль над Крымом и вывести свои войска и оборудование из восточной Украины. Только тогда она (Россия. – “ГОРДОН”) сможет вернуть себе место уважаемого члена сообщества наций”, – сказано в твите.

It is time for #Russia to drop the charade, return full control of #Crimea to #Ukraine, & withdraw its forces & materiel from eastern #Ukraine.

Only then can it reclaim its place as a respected member of the society of nations. https://t.co/fD2AlrrgDT

— U.S. Mission to OSCE (@usosce) May 29, 2020

Миссия США опубликовала ссылку на заявление от 28 мая главы своей миссии в Европе Джеймса Гилмора.

“В 1990-е годы было время, когда россияне смотрели в будущее, придерживаясь демократических ценностей и европейского пути. Сегодня авторитарная Россия снова стремится доминировать над своими соседями. Если Кремль прекратит это вредное поведение, он найдет руку дружбы почти везде. Вместо этого у российского правительства есть свой народ на пути, где у него нет друзей”, – подчеркнул Гилмор.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.