 

“Сначала инвестировать”. В Минздраве объяснили, почему в Украине не разрабатывают вакцины от COVID-19

31.05.2020, 1:18, Новости дня

В Украине не разрабатывают вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил “Радіо Свобода” в интервью, которое было опубликовано 30 мая.

“Некоторые разработки вакцины уже пошли на вторую и третью стадии клинических исследований. …Украинских разработок среди них нет. Мы обращались в Академию медицинских наук, в Академию наук с вопросом, можно ли в Украине надеяться на разработку вакцины. Наши академии ответили, что нам надо сначала инвестировать в разработку лабораторных мощностей, на которых можно проводить эти исследования, а затем уже говорить о полноценной разработке собственной вакцины”, – сказал он.

По данным замглавы Минздрава Украины, в мире вакцину от коронавирусной болезни разрабатывают 70 групп ученых.

“Это не быстрое время. И с момента начала разработки до завершения может пройти в среднем 18 месяцев. Мы понимаем, что имеем пятый месяц циркуляции возбудителя в нашей популяции, поэтому вакцину ожидать стоит, но не стоит ожидать ее вот-вот, очень быстро”, – объяснил Ляшко.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.

На 30 мая в Украине коронавирус подтвердили в 23 204 случаях, умерло 696 больных, вылечилось 9311.

В мире число выявленных случаев COVID-19 превысило 6 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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