Crew Dragon вышел на орбиту

31.05.2020, 1:06, Новости дня

Представитель американского Центра космических полетов имени Кеннеди сообщил, что космический корабль Crew Dragon частной компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту вышел на орбиту. Отделение пилотируемого корабля от второй ступени ракеты-носителя произошло через 12 минут после старта. Стыковка Crew Dragon c Международной космической станцией (МКС) должна состояться через 19 часов.

Новый американский пилотируемый корабль оснащен автоматической системой стыковки. На этапе сближения с МКС со станцией астронавты опробуют систему ручного управления корабля, передает ТАСС.

Как сообщалось, ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22 по Москве). Пуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий.

Первая ступень отделилась от ракеты Falcon-9 по графику и совершила посадку на плавучей платформе. При этом сам момент посадки в трансляции не показали, хотя на платформе была установлена камера — вместо этого на экран вывели графику и только потом показали уже стоящую на платформе ступень. Как сообщалось ранее, проблемы с посадкой на платформу возникали постоянно, первые два десятка попыток закончились неудачно, а это одна из тех технологий, которой очень гордится Илон Маск, напоминает телеканал "Россия 24". Он утверждает, что она позволит потом экономить деньги.

Состоявшийся пуск стал первым за девять лет пилотируемым полетом, осуществленным с территории США на американском космическом корабле. В 2011 году NASA прекратило пилотируемые полеты после завершения программы Space Shuttle. После этого астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами".