Мнение: Свежий анекдот – новые российские оппозиционеры

31.05.2020, 0:55, Разное

Новый анекдот прислали.

Приходят как-то Никита Михалков, Иосиф Пригожин и Максим Галкин на федеральный канал, а Ксения Собчак им и говорит: «А ну-ка пошли нахер отсюда, оппозиционеры проклятые!»

Михалкова, как все мы знаем, погнали с его чипированием с России-24. Но Генпрокуратура не стала привлекать.

Пригожин жалуется, что беден, ругается со Шнуровым, и подал на господдержку, ругая государство.

Максим Галкин сотворил бездарную пародию на общение Путина и Собянина.

Кто еще на очереди в оппозиционеры?! Соловьев?

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