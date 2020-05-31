 

Мнение: Свежий анекдот – новые российские оппозиционеры

31.05.2020, 0:55, Разное

Новый анекдот прислали.

Приходят как-то Никита Михалков, Иосиф Пригожин и Максим Галкин на федеральный канал, а Ксения Собчак им и говорит: «А ну-ка пошли нахер отсюда, оппозиционеры проклятые!»

Михалкова, как все мы знаем, погнали с его чипированием с России-24. Но Генпрокуратура не стала привлекать.

Пригожин жалуется, что беден, ругается со Шнуровым, и подал на господдержку, ругая государство.

Максим Галкин сотворил бездарную пародию на общение Путина и Собянина.

Кто еще на очереди в оппозиционеры?! Соловьев?

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/3004

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / Израильские ученые научились определять COVID-19 по голосу

29.05 / Скандалы: «Абсолютная пустышка»

05.05 / Евросоюз открыл всемирный сбор средств на борьбу с коронавирусом

29.05 / Сергей Жигунов судится за арестованные вещи

07.04 / Оскароносный композитор и автор саундтрека к “Королю Льву” Ханс Циммер разводится с женой

20.05 / Россиянам хотят смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

09.04 / Дочь Владимира Лёвкина перенесла операцию по удалению опухоли

23.04 / В Вологодской области задержали подозреваемого в убийстве работницы столовой хлебозавода

14.05 / “Мы смирились”: Сенчукова и Рыбин не планируют продавать загородный дом на фоне финансовых трудностей

01.04 / Симптомы и профилактика китайского коронавируса COVID-19 у детей: Мнения врачей и ученых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска