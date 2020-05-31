Мнение: Свежий анекдот – новые российские оппозиционеры
31.05.2020, 0:55, Разное
Новый анекдот прислали.
Приходят как-то Никита Михалков, Иосиф Пригожин и Максим Галкин на федеральный канал, а Ксения Собчак им и говорит: «А ну-ка пошли нахер отсюда, оппозиционеры проклятые!»
Михалкова, как все мы знаем, погнали с его чипированием с России-24. Но Генпрокуратура не стала привлекать.
Пригожин жалуется, что беден, ругается со Шнуровым, и подал на господдержку, ругая государство.
Максим Галкин сотворил бездарную пародию на общение Путина и Собянина.
Кто еще на очереди в оппозиционеры?! Соловьев?
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