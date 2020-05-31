 

Мнение: О второй попытке Илона Маска

31.05.2020, 0:50, Разное


Фото © Reuters.

Итак, вопреки прогнозам скептиков, со второй попытки у него получилось! Компания Илона Маска SpaceX таки осуществила первый в истории частный пилотируемый запуск в #Космос. Небольшой шажок для мировой пилотируемой космонавтики, но гигантский шаг для космонавтики американской. Не случайно за пуском наблюдал прямо со стартовой площадки президент #США Дональд Трамп.

Событие можно назвать символическим и знаковым. Запуск корабля Crew Dragon ознаменовал возобновление собственной программы пилотируемой космонавтики в Америке после девятилетнего перерыва. Конечно, сама эта затянувшаяся пауза вызвала немало язвительных реплик записных острословов. Мол, хороша сверхдержава, которая почти десятилетие не могла сделать то, на что у полунищего #СССР ушло всего три года.

Но и заканчивается этот перерыв на вполне мажорной ноте. При этом амбициозный Илон Маск утёр нос не только и даже не столько Дмитрию Рогозину, предлагавшего американцам батут в качестве альтернативы «Союзам», сколько родным концернам Boeing и Lockheed Martin. И это не менее феерично, чем сам пуск Crew Dragon на Falcon 9, из которого предприимчивые американцы снова устроили шоу на весь мир.

Между прочим, по технологиям эта разработка всё-таки опережает унаследованные Роскосмосом советские проекты. Вероятно, и по экономике эта система будет лучше из-за возможностей многоразового использования и большей вместимости корабля. А если эффективные менеджеры продолжат рулить отечественной космонавтикой и дальше, то кому вскоре может понадобиться батут?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / Дума приняла важные законы о поддержке граждан и бизнеса

13.05 / Мнение: Праздник Непослушания

13.04 / Скандалы: Я горю! Прощайте!..

15.04 / “Полтора года без секса”: Топалов пожаловался на “скудную” интимную жизнь с Тодоренко

29.05 / Мнение: Испанская компартия после диктатуры Франко.

09.05 / Мнение: Последний причал БПК “Керчь” и подводной лодки Б-380

03.04 / Мнение: США теряют мировое лидерство, CNN хвалит Россию и вирус в американских тюрьмах

24.04 / В Волгоградской области очевидец запечатлел в небе выстроившиеся в ряд светящиеся НЛО

08.05 / Последняя попытка: теряющий власть Зеленский встал на колени перед Западом

23.04 / Ведущие эксперты доказательной медицины соберутся на конференцию в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска