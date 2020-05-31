Мнение: О второй попытке Илона Маска

31.05.2020, 0:50, Разное



Фото © Reuters.

Итак, вопреки прогнозам скептиков, со второй попытки у него получилось! Компания Илона Маска SpaceX таки осуществила первый в истории частный пилотируемый запуск в #Космос. Небольшой шажок для мировой пилотируемой космонавтики, но гигантский шаг для космонавтики американской. Не случайно за пуском наблюдал прямо со стартовой площадки президент #США Дональд Трамп.

Событие можно назвать символическим и знаковым. Запуск корабля Crew Dragon ознаменовал возобновление собственной программы пилотируемой космонавтики в Америке после девятилетнего перерыва. Конечно, сама эта затянувшаяся пауза вызвала немало язвительных реплик записных острословов. Мол, хороша сверхдержава, которая почти десятилетие не могла сделать то, на что у полунищего #СССР ушло всего три года.

Но и заканчивается этот перерыв на вполне мажорной ноте. При этом амбициозный Илон Маск утёр нос не только и даже не столько Дмитрию Рогозину, предлагавшего американцам батут в качестве альтернативы «Союзам», сколько родным концернам Boeing и Lockheed Martin. И это не менее феерично, чем сам пуск Crew Dragon на Falcon 9, из которого предприимчивые американцы снова устроили шоу на весь мир.

Между прочим, по технологиям эта разработка всё-таки опережает унаследованные Роскосмосом советские проекты. Вероятно, и по экономике эта система будет лучше из-за возможностей многоразового использования и большей вместимости корабля. А если эффективные менеджеры продолжат рулить отечественной космонавтикой и дальше, то кому вскоре может понадобиться батут?