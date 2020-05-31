Мнение: Убийство задержанного в США и в России…

31.05.2020, 0:46, Разное

В США офицер полиции Дерек Шовен придушил коленом и убил 46 летнего афроамерикаца Джорджа Флойда.

Шовен уволен из полиции и арестован. Ему предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. Если его признают виновным, ему грозит 25 лет тюрьмы.

Арест Шовена не успокоил афроамериканцев, в ряде городов США начались погромы.

А мне вот интересно, если в России полицейский убьет задержанного, погромы, конечно, не начнутся, и слава Богу, но сколько получит полицейский? Или, как произошло в случае с убийством в отделе полиции «Дальний», в Казани, будут предприняты попытки оправдать полицейских, и посадят их только тогда, когда не сажать будет уже нельзя?

Фотография отсюда