Мнение: На что она готова ради денег?

31.05.2020, 0:25, Разное

Режим самоизоляции ввести необходимо, но пока можно и подождать. Маски носить надо, но это необязательно. Ослабления карантинных мер будут, но разницу вы вряд ли заметите. В общем, как нас информируют, так мы и поступаем – через одно место. А потому все рекомендации, а иногда и требования, властей тотально игнорируются: людям просто непонятно, что, когда и почему? Особенно в этом плане отметился Петербург, который кое-как, но меры всё же соблюдал, ориентируясь в основном на Москву.

Спасибо Интернету, благодаря которому можно хоть что-нибудь узнать, а то и дальше сидели бы и думали, что коронавирус каким-то чудесным образом Питер обогнул. А как быть тем, кто с соцсетями на “Вы”? Запереться дома, в ожидании очередного обращения президента, который информацию всё же обобщает, а не делит по регионам? Короче, бред сивой кобылы, а кому предъявить – неясно. Можно, конечно, на работу Беглова всех собак спустить, а можно и поразмышлять, на какой чёрт тогда, например, в Смольном сидит пресс-служба?

Взять ту же Инну Карпушину – главу пресс-службы. Руководит сотрудниками никудышно, контакты с нормальными (ключевое – нормальными, а не ноунейнами) СМИ не наладила, работает медленно, информация доходит до народа неактуальная…Это такие кадры теперь у нас трудятся на руководящих должностях?

Вот вам смешной и одновременно грустный пример: 9 мая в СМИ появляется сообщение об обязательном ношении масок в городе с 12 мая. На следующий день Беглов публично заявляет, что консультировался с «врачами, академиками и рядовыми», и все ему в один голос заявили, что «маски не работают». Представляете, сколько “вёдер с нечистотами” на Беглова вылили после этого? Попробуй потом хоть что-то объясни разъярённым гражданам, когда в их глазах ты уже выглядишь не в самом лучше свете.

Или такой пример: не так давно местная жительница написала “Вконтакте” Беглову жалобу на плохие условия во временном госпитале в выставочном комплексе “Ленэкспо”. Женщину с её неудобными вопросами моментально заблокировали и, по мнению многих, это сделал сам губернатор, хотя куда логичней предположить, что социальными сетями занимаются специально обученные для этого люди – пресс-служба. То есть вместо того, чтобы сообщить об инциденте Беглову и дать ему возможность поднять и обсудить эту проблему, ребята решили её быстренько замять. Ну, что было дальше, вы и сами знаете – тройная доза агрессии со стороны горожан.

И самое интересное, что ситуация с ковидом и информированием населения об эпидемобстановке в Питере в целом, случай далеко не единичный. Косячная работа пресс-службы тянется еще с назначения Беглова: те будто специально портили весь имидж, не давая губернатору пытаться выполнять свою обязанности. Что-то я не припомню, чтобы Песков, например, подставлял Путина. Потому что так не должно быть!

С этим нужно определённо что-то делать. Либо с руководством пресс-службы во главе с Инной Карпушиной серьёзно говорить, либо вовсе её заменять. Иначе так и будем жить в неведении.