Коронавирус: последние новости на сегодня, 31 мая 2020 года

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31.05.2020, 0:18, Разное

В России коронавирусом заразились более 396 тысяч человек. За последние сутки выявлено 8 952 случая. За время эпидемии выздоровели свыше 167 тысяч человек, скончались 4 555 пациентов.

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о сроках появления вакцины от коронавируса в России. По его словам, первые образцы спасительного препарата будут доступны в августе или сентябре. Прежде всего их получат медицинские работники.

Правительство решило включить средства массовой информации в список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса в России. Предложены меры поддержки: отсрочка на полгода по уплате налогов, беспроцентные кредиты на выплату зарплат и неотложные нужды, льготные кредиты под 2%, мораторий на банкротство и проведение проверок.

Коронавирусом в мире согласно актуальным данным Университета Джона Хопкинса заразились более 5,95 миллиона человек, скончались свыше 365 тысяч. В США выявлено 1,74 миллиона заболевших COVID-19, на втором месте находится Бразилия с 465 тысячами зараженных.

Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении отношений со Всемирной организацией здравоохранения, включая финансирование. ВОЗ отказалась провести реформы, на которых настаивали в Вашингтоне, пояснил глава Белого дома.

Коронавирус в Москве

Заболели – 178 196

Умерли – 2 408

Выздоровели – 78 324

Коронавирус в России

Заболели – 396 575

Умерли – 4 555

Выздоровели – 167 469

Коронавирус в мире

Заболели – 5 950 963

Умерли – 365 980

Выздоровели – 2 632 060

Статистка коронавируса на 31 мая 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква178 196
2 40878 324Россия396 5754 555167 469США1 740 785103 819502 059Весь мир5 950 963
365 980
2 632 060

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