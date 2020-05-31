В Роскосмосе оценили значение полета Crew Dragon для мировой космонавтики

31.05.2020, 0:16, Новости дня

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев выразил мнение, что полет нового пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX откроет дополнительные возможности для мировой космической программы.

«Это открывает новый этап в мировой пилотируемой программе, программе Международной космической станции, куда полетел этот корабль, потому что у нас появляются новые возможности, новые резервы, и я уверен, что успех этой миссии даст нам дополнительные возможности, которые пойдут на пользу всей международной космической программе», – приводит слова Крикалева ТАСС.

Исполнительный директор напомнил, что ранее Crew Dragon уже летал к МКС, но в беспилотном варианте. Новые испытания с участием экипажа, подчеркнул Крикалев, являются важным событием для мировой пилотируемой программы.

Напомним, в субботу вечером ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Вскоре после этого новый американский космический корабль вышел на орбиту. Стыковка корабля с МКС ожидается через 19 часов.

Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома.