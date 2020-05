В Великобритании суточное число умерших от COVID-19 сократилось более чем на 100

31.05.2020, 0:01, Новости дня

За последние 24 часа 215 человек в Великобритании умерли от коронавирусной инфекции, сообщило в Twitter министерство здравоохранения страны.

Накануне власти сообщали о 324 летальных исходах.

Общее число жертв эпидемии достигло 38 376, Соединенное Королевство идет на первом месте в Европе по этому показателю.

Количество вновь выявленных случаев COVID-19 за сутки составило 2445 (+350). В общей сложности диагноз был подтвержден у 272 826 человек.

As of 9am 30 May, there have been 4,171,408 tests, with 127,722 tests on 29 May.

272,826 people have tested positive.

As of 5pm on 29 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 38,376 have sadly died.

More info:

https://t.co/tK8VKO7bZA pic.twitter.com/moYZgd2xal

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 30, 2020

Статистику о выздоровевших министерство здравоохранения Соединенного Королевства не публикует.

По подсчетам издания Financial Times, в Великобритании самая высокая смертность среди всех стран, где публикуют “высококачественные данные по заболеваемости”. В сравнении учитывали информацию от 19 государств.