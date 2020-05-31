Число выявленных в мире случаев COVID-19 превысило 6 млн

31.05.2020, 0:01, Новости дня

По состоянию на 31 мая в мире зарегистрировано уже 6 003 762 случаев заболевания коронавирусной инфекции. Об этом сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение COVID-19.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в США (более 1,76 млн), Бразилии (465 тыс.) и России (почти 397 тыс.).

Число жертв COVID-19 достигло в мире 367 356, из которых почти 104 тыс. – американцы.

Вылечились от коронавирусной инфекции более 2,5 млн пациентов. Больше всего выздоровевших зарегистрировано в США (более 406 тыс.), Бразилии (более 189 тыс.) и России (более 167 тыс.).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине на утро 30 мая коронавирус подтвердили в 23 204 случаях, умерло 696 больных, вылечилось 9311.