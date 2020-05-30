Число жертв коронавируса в Москве достигло 2 477

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30.05.2020, 23:52, Новости дня

По информации оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве в течение последних суток скончались еще 69 пациентов с коронавирусной инфекцией. В результате число связанных с этим заболеванием летальных случаев в столице достигло 2477.

У всех скончавшихся был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, передает ТАСС. Оперативный штаб в очередной раз напоминает, что если человек чувствует любые симптомы ОРВИ, необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача на дом. Почувствовавших недомогание призывают не рисковать своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих.



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