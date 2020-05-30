 

В “Роскосмосе” приветствуют успешный старт Crew Dragon

30.05.2020, 23:52, Новости дня

Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам, летчик-космонавт Сергей Крикалев заявил, что полет нового американского пилотируемого корабля Crew Dragon откроет дополнительные возможности для мировой космической программы.

По словам Крикалева, этот пуск открывает новый этап в мировой пилотируемой программе, программе Международной космической станции, курс на которую взял этот корабль, так как при его наличии и у РФ появляются новые возможности, новые резервы, а успех этой миссии пойдет на пользу всей международной космической программе, передает ТАСС.

 

Как сообщалось, пилотируемый корабль Crew Dragon с двумя членами экипажа на борту, опытнейшими астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном, был выведен на орбиту Земли на ракете-носителе Falcon-9, старт которой был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал.



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