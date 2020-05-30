Ученые рассказали о бесполезности шрифта для улучшения памяти

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30.05.2020, 23:43, Новости дня

Ранее ученые представили уникальный шрифт под названием Sans Forgetica, который способен улучшать память. После проведения многочисленных экспериментов команда исследователей обнаружила, что такой шрифт никак не влияет на память.

Уникальный шрифт разрабатывали ученые Австралии. Считалось, что небольшие пробелы усложняют чтение и это приводит к лучшему запоминанию информации. Во время первых исследований эксперты обнаружили, что студенты лучше запоминали информацию, если текст был набран шрифтом Sans Forgetica. Выяснилось, что такой метод помог испытуемым запоминать на 7% больше фактов.

Во время нового исследования специалисты не нашли подтверждения эти данным. Обнаружилось, что текст, который набран Sans Forgetica, не влияет на память и даже вызывает ощущение заикания.



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