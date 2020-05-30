Медики перечислили продукты, ведущие к разрушению сосудов

30.05.2020, 23:30, Разное

Медики перечислили продукты, частое употребление которых может привести к разрушению сосудов. Чрезмерная любовь к жирной, жареной пище нередко становится причиной развития атеросклеротической болезни, тромбозов, инсульта.

К продуктам, оказывающим разрушительное действие на сосудистую систему, специалисты отнесли маргарин, майонез, различные копчености, фаст-фуды, жареные блюда и другие “лакомства”, содержащие холестерин. Не рекомендуется слишком увлекаться кондитерскими изделиями, поскольку из-за повышенного уровня сахара в крови повреждаются внутренние стенки сосудов, а это ведет к развитию различных заболеваний.

Курение – очень опасная привычка. Воздействие никотина приводит к сжатию сосудов и нарушению снабжения кровью некоторых органов. Курение становится причиной отмирания клеток внутреннего слоя вен, капилляров, из-за чего в них могут появляться шрамы и дыры, объясняют эксперты.