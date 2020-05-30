Космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту вышел на орбиту

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30.05.2020, 23:16, Новости дня

Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту вышел на орбиту, сообщил представитель Центра космических полетов имени Кеннеди в ходе видеотрансляции НАСА.

Отделение Crew Dragon от второй ступени ракеты-носителя Falcon-9 произошло через 12 минут после старта с площадки 39А космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Стыковка корабля с Международной космической станцией (МКС), как ожидается, произойдет через 19 часов, передает ТАСС.

В отличие от грузовых кораблей Dragon, которые после сближения с МКС захватывал дистанционный манипулятор, Crew Dragon оснащен автоматической системой стыковки. На этапе сближения со станцией астронавты опробуют систему ручного управления корабля.

Напомним, в субботу вечером ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома.



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