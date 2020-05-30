 

Технологии: SpaceX Илона Маска запустила к МКС корабль с американскими астронавтами

30.05.2020, 23:05, Разное

Компания Илона Маска SpaceX запустила к МКС пилотируемый корабль Crew Dragon – это первый в истории космических полетов запуск астронавтов в космос частной компанией. На борту Crew Dragon два американских пилота-испытателя – Дуглас Хёрли и Роберт Бенкен. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Настоящее Время вело трансляцию происходящего на космодроме в прямом эфире:

Отправить астронавтов SpaceX удалось со второй попытки: запуск 27 мая 2020 года пришлось отложить из-за неблагоприятных погодных условий.

Первая ступень ракеты Falcon 9 отделилась, а затем успешно приземлилась на платформе Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. После того, как закончилась тяга второй ступени, на борту Crew Dragon наступила невесомость, а ступень также отделилась.

Время полета астронавтов до станции составит около 19 часов.

Хёрли и Бенкену пришлось не только лететь на новом корабле, но и стартовать в необычных условиях из-за пандемии коронавируса: они с 13 мая находились на карантине.

Миссия экипажа Crew Dragon состоит в том, чтобы удостовериться в пригодности аппарата для орбитальных полетов, а также выполнить его стыковку с МКС в автоматическом режиме: это особенно важно для будущих полетов – у астронавтов должна быть возможность прибывать на станцию, даже если предыдущий экипаж ее уже покинул. Пока грузовые корабли SpaceX стыковались с МКС лишь при помощи манипулятора – искусственной “руки”.

Этот полет – первый за девять лет космический старт пилотируемого корабля с территории США после остановки программы Space Shuttle. С тех пор американские астронавты отправлялись на Международную станцию на российских “Союзах”.



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