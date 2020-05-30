Военный врач о жизни после коронавируса: Нас ждут экономические потрясения

30.05.2020, 23:00, Разное

Экономическая модель России и мира после эпидемии коронавируса будет серьезно отличаться от той, которая была в начале года. “Мы находимся сейчас только на самом берегу этого экономического, психологического и социального катаклизма. Все впереди”, – сказал военный врач, эксперт движения “Сильная Россия” по вопросам здравоохранения Александр Эдигер.

По его словам, экономисты давно предупреждали о новом глобальном кризисе, который должен разразиться в ближайшие годы. Коронавирус выступил его катализатором, констатировал специалист.

“Он мог бы устроить практически конец света в случае, если бы повел бы себя чуть хуже. Наше счастье, что этого не произошло, но коронавирус погубил уже несколько сотен тысяч человек, в том числе медиков, и не стоит его недооценивать”, – сказал Эдигер в комментарии для “Дни.ру”.

Россия потратит на борьбу с коронавирусом порядка полумиллиарда рублей, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Сумма сопоставима с затратами на модернизацию первичной медико-санитарной помощи, уточнил глава ведомства.

В нерабочем апреле ВВП России из-за коронавируса рухнул на 28%. В ЦБ не исключают, что по итогам второго квартала текущего года ВВП России из-за эпидемии COVID-19 снизится на 8%.

Аналитики рейтингового агентства Fitch предрекают падение в 5% по итогам года.

Президент Владимир Путин поручил подготовить национальный план восстановления экономики. 1 июня правительство должно представить его главе государства.

Коронавирус в России обнаружен за последние сутки у 8 952 человек. Всего выявлено 396 575 случаев. За время эпидемии в нашей стране от COVID-19 умерли 4 555 человек, свыше 167 тысяч выздоровели.