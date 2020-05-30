VOAэкспресс 30 мая 2020

30.05.2020, 22:58, Новости дня

Crew Dragon

Смотрите прямую трансляцию подготовки к историческому запуску: пилотируемый космический корабль Crew Dragon готовится к полету на МКС. Первый старт был отложен из-за погоды.

Протесты

Акции протеста, причиной которых стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, распространились далеко за пределы Миннеаполиса. В субботу во многих американских городах горожане вышли на улицы с лозунгами и плакатами. Многие акции протестов прошли мирно, тем не менее в ряде городов произошли столкновения с полицией. Наиболее напряженная ситуация сложилась в штате Миннесота, где акции протеста переросли в масштабные беспорядки.

По мере распространения беспорядков по всей стране, местные власти все чаще заявляют, что им может понадобиться помощь национальных гвардейцев или даже военной полиции.

Американские рецепты

Продолжаем рубрику «Американские рецепты». В новом выпуске – один из самых популярных американских завтраков.

Взрыв

На полигоне в Бока-Чика произошел взрыв прототипа космического корабля компании Илона Маска SpaceX. Инцидент произошел во время испытаний нового двигателя для корабля Starship, предназначенного для доставки астронавтов и грузов на Луну и Марс