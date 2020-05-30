Ракета SpaceX с астронавтами на борту стартовала с мыса Канаверал
30.05.2020, 22:58, Новости дня
США в субботу возобновили запуск астронавтов в космос, спустя почти десять лет после последнего запуска астронавтов с американской территории.
Астронавты Даг Хёрли и Боб Бенкен отправились на орбиту с космодрома Космического центра имени Кеннеди на ракете SpaceX. Производитель ракеты – калифорнийская компания SpaceX Aerospace, принадлежащая миллиардеру Илону Маску.
За запуском SpaceX на космодроме наблюдали президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс
Первая попытка запуска, запланированная на среду, 27 мая, была отложена из-за штормовой погоды.
Ракета SpaceX доставит капсулу Crew Dragon с американскими астронавтами на Международную космическую станцию (МКС).
В последний раз запуск ракеты с американскими астронавтами состоялся в 2011 году. Затем НАСА объявило о прекращении полетов по программе «Спейс Шаттл», что заставило США обратиться к услугам «Роскосмоса» для доставки астронавтов на борт МКС.
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Русская служба «Голоса Америки»
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