 

Ракета SpaceX с астронавтами на борту стартовала с мыса Канаверал

30.05.2020, 22:58, Новости дня

США в субботу возобновили запуск астронавтов в космос, спустя почти десять лет после последнего запуска астронавтов с американской территории.

Астронавты Даг Хёрли и Боб Бенкен отправились на орбиту с космодрома Космического центра имени Кеннеди на ракете SpaceX. Производитель ракеты – калифорнийская компания SpaceX Aerospace, принадлежащая миллиардеру Илону Маску.

За запуском SpaceX на космодроме наблюдали президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс

Первая попытка запуска, запланированная на среду, 27 мая, была отложена из-за штормовой погоды.

Ракета SpaceX доставит капсулу Crew Dragon с американскими астронавтами на Международную космическую станцию (МКС).

В последний раз запуск ракеты с американскими астронавтами состоялся в 2011 году. Затем НАСА объявило о прекращении полетов по программе «Спейс Шаттл», что заставило США обратиться к услугам «Роскосмоса» для доставки астронавтов на борт МКС.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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