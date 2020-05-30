В Москве за сутки умерли 69 пациентов с коронавирусом

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30.05.2020, 22:53, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 69 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 69 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 2 477 человек.

«Оперативный штаб в очередной раз напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», – добавили в штабе.

Днем ранее в Москве умерли 78 пациентов с коронавирусом. Отметим, согласно методике ВОЗ, смертность в Москве оказалась одной из самых низких.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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