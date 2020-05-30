Мнение: Протесты в США перекинулись на другие города
30.05.2020, 22:50, Разное
Протесты из Миннеаполиса связанные с убийством Джорджа Флойда перекинулись и на другие города США – Атланту, Нью-Йорк, Луисвилл и другие.
В Атланте штурмовали офис CNN, в Нью-Йорке жгли полицейские машины, в Окленде застрелен офицер службы безопасности, еще один получил пулевое ранение.
Полиция при поддержке нац.гвардии пытается ограничить распространение протестов, в Миннеаполис помимо нацгвардии введены силы военной полиции.
Плюс актуальные советские плакаты.
И зарубежные.
Источник: Colonel Cassad
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