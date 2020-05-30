 

Мнение: Протесты в США перекинулись на другие города

30.05.2020, 22:50, Разное

Протесты из Миннеаполиса связанные с убийством Джорджа Флойда перекинулись и на другие города США – Атланту, Нью-Йорк, Луисвилл и другие.
В Атланте штурмовали офис CNN, в Нью-Йорке жгли полицейские машины, в Окленде застрелен офицер службы безопасности, еще один получил пулевое ранение.
Полиция при поддержке нац.гвардии пытается ограничить распространение протестов, в Миннеаполис помимо нацгвардии введены силы военной полиции.

Плюс актуальные советские плакаты.

И зарубежные.

Источник: Colonel Cassad



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