 

Двух человек будут судить в Чехии за участие в войне на Донбассе

30.05.2020, 22:45, Новости дня

Прокурор Праги Марек Бодлак предъявил обвинение гражданам Чехии и Беларуси, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе в рядах сепаратистских подразделений.

Как сообщает сайт прокуратуры, гражданина Беларуси, постоянно проживающего в Чешской Республике, обвиняют в преступлении, связанном с террористическим актом. Следствие установило факт его неоднократного участия в вооруженных действиях на востоке Украины в 2014–2016 годах. Дело будет рассматривать городской суд Праги.

Аналогичные статьи обвинения предъявлены жителю Чехии, который, по данным прокуратуры, присоединился к сепаратистам в 2015 году. Процесс по его делу пройдет в городе Ческе-Будеевице.

Статьи обвинения предусматривают наказание в виде 12–20 лет лишения свободы.

До сих пор в судах страны рассматривалось одно дело, связанное с участием гражданина Чехии в конфликте на Донбассе. Однако статья о терроризме не была задействована, обвиняемого, капрала Эрика Эшту, приговорили к трем годам лишения свободы условно за участие в деятельности иностранного вооруженного формирования.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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