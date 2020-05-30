Мнение: Американский гвоздь в крышку гроба навальнизма

30.05.2020, 22:31, Разное



Видите, какие формулировки приходиться использовать? Вот Навальный бы написал, что это последний гвоздь в крышку гроба Навального. Ну, ессно, если предположить, что писал бы он о Путине, России, о чем угодно (замените последнее слово заголовка) – но, увы, последнее время у наших лучших людей проблема – их хозяева плавно конрапупят именно их. Как там говорят наши восторженные – бояре деруться, у холопов чубы трещат? Ну, вот ровно это самое.

Я ведь пошел, не поленился – почитал твиттор Навального. Ти-ши-на. США второй день сотрясает даже не скандал – это крах, ребята. Горящие даже не полицейские машины, как любит друг Навального товарищ Варламов, чтобы – как в Париже, нет. Горят полицейкие участки, губернатор просит ввести войска, в стране тотальный бардак и марододерство – а наш светоч демократии как пепси-колы в рот набрал.

И ему еще хуже, чем вам, друзья. Он знает, что мы знаем – почему он молчит. У хозяев горе – а он принадлежит хозяевам. Вот, ради ржаки, подумайте – что случилось бы это в России? Ууу. Уже бы всех собак спустили и на одной либеральной радиостанции, и на одном квартирном ТВ. Юля Латынина, кто получала премию Госдепа, кстати, уже бы нам рассказала, что Путин должен уйти. А тут – ой.

Но, к Навальному. Кандидат в президенты, на секундучку, России – жидко молчит. Потому что ничего сказать не может. Ибо – сейчас, ну, кроме того, что это Путин устроил – все легенды дерьмо. Да и эта тоже сильно на троечку, ибо это уже не Путин получается, а и правда бох – и не хохлов, но пендосов. Вот и приходиться молчать. И, к слову, понимать – что это плохо. Из хороших новостей, бараны е…ные в рот у Лешика, как мы знаем, мало того, что дол…бы, так еще и бесплатные. Из плохих новостей – их мало, они маргинальны, но хуже другое – ватаны сегодня издеваются, вчера издевались и завтра – также будут издеваться.

Хотя, у меня все равно есть бонус для предводителя хомяков – он не одинок. Их, таких как Венедиктов, Альбац, Познер, Латынина, Фельгенгауэр, Плющев, Гозман, Амнуэль и других – много. Вот уж, действительно, хоть шути, что Путин их специально в одном месте 20 лет собирал.

Впрочем, это все – не важно. Навальный и прочая шобла, что обвиняли наших полицейских в жестокости! – да, да, тех, кто Любу Соболь на руках носили – молчит. И это молчание – громче любых моих слов. И более того, это молчание – это траурное молчание, по вскормленной США оппозиции.

А теперь скажите, что Путин был не прав – когда говорил, что надо показывать этих моральных уродов?

И да, помимо того, что коронавирус никуда не делся, а США итак американферст на планете по этому делу – уже очевидно, что там сейчас с самоизоляций тоска. А еще – у Леши, если я ничего не пропустил – там дочь. Беспорядки, короняжка и дочь Навального – пока папа молчит.

Леша, ты как лидер обгадился, как отец обгадился, как политик, пардон, обосрался. Но – мы верим в тебя – ты сможешь.

Скажи, не молчи, Леша!

Счастья вам.