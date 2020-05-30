Московские медики прибыли в Псков для помощи в борьбе с COVID-19

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30.05.2020, 22:30, Новости дня

Специализированная бригада опытных московских медиков прибыла в Псков для оказания помощи региону в борьбе с коронавирусом.

В состав специализированной бригады вошли шесть врачей, среди которых инфекционисты, анестезиологи, рентгенологи и пульмонологи, а также медсестра-анестезиолог. Возглавляет бригаду врач-хирург одного из московских стационаров Олег Черныш, информирует «Псковское агентство информации».

Встретили московских медиков первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова, председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко и главный врач Псковской городской больницы Алексей Васильев.

«Мы очень рады вам и надеемся, что ваш визит поможет нам преодолеть ситуацию, в которой находимся», – обратилась к прибывшим из Москвы специалистам Емельянова.

Медиков разместили в спортивно-туристическом комплексе «Раздолье». Они подключатся к работе областного COVID-центра, где помогут в лечении пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией и окажут консультативно-диагностическую поддержку. Предполагается, что в Пскове специализированная бригада медиков из Москвы пробудет около двух недель. Жить врачи будут по двое. Им предоставили четыре коттеджа со спальнями, кухней и уборными.

Напомним, в среду президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с мэром столицы Сергеем Собяниным поручил направить медиков из Москвы на помощь регионам в борьбе с COVID-19.



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