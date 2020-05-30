 

«Я пока не беременная, просто аппетитная»: Анна Седокова открыла секрет снимка в купальнике

30.05.2020, 22:30, Разное

Анна Седокова произвела фурор в Instagram своей недавней откровенной фотографией. Многие поклонники сделали вывод о пребывании певицы в «интересном» положении, однако она опровергла этот факт.
Избранником Анны Седоковой является 27-летний баскетболист Янис Тимма. Возлюбленные состоят в романтических отношениях в течение девяти месяцев. Экс-солистка группы «ВИА Гра» уже неоднократно отмечала, что мечтает о четвертом ребенке. Поэтому ее снимок в купальнике с приложенным к губам пальцем в знаке «тихо» вызвал неоднозначную реакцию. Подогрело интерес еще и описание под постом, намекающее на возможные перемены в жизни певицы: «Вы ничего не видели. Да?». Однако позже Седокова призналась, что она не беременна, а «просто имеет аппетитные формы», пишет сайт cosmo.ru.

Артистка также пояснила о приобретении новой квартиры, отметив, что для этого много работала и научилась ставить в жизни правильные цели.



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