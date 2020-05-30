Американский космический корабль Crew Dragon стартовал к МКС

30.05.2020, 22:16, Новости дня

Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту стартовал к Международной космической станции (МКС).

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 был осуществлен в 15.22 по времени Восточного побережья США (22.22 мск) с площадки 39А космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), передает ТАСС.

Напомним, 27 мая запуск Crew Dragon к МКС, который должен был стать первым за девять лет полетом астронавтов с территории США, не состоялся из-за погодных условий.

Действующий летчик-космонавт Андрей Борисенко в комментарии газете ВЗГЛЯД заявлял, что если запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС не состоится 30 мая, то следующее пусковое окно будут определять не исходя из погоды, а из данных специалистов по навигации и баллистике.

НАСА прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими «Союзами».