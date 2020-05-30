 

Американский космический корабль Crew Dragon стартовал к МКС

30.05.2020, 22:16, Новости дня

Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту стартовал к Международной космической станции (МКС).

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 был осуществлен в 15.22 по времени Восточного побережья США (22.22 мск) с площадки 39А космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), передает ТАСС.

Напомним, 27 мая запуск Crew Dragon к МКС, который должен был стать первым за девять лет полетом астронавтов с территории США, не состоялся из-за погодных условий.

Действующий летчик-космонавт Андрей Борисенко в комментарии газете ВЗГЛЯД заявлял, что если запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС не состоится 30 мая, то следующее пусковое окно будут определять не исходя из погоды, а из данных специалистов по навигации и баллистике.

НАСА прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими «Союзами».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Британский самолет провел шестичасовой разведывательный полет у границ России

23.05 / Роман Доброхотов: официальная российская статистика по коронавирусу не отражает реалий

16.04 / Эксперт: Государство оказывает населению и бизнесу ощутимую поддержку

11.05 / В Москве с 12 мая будет снята часть ограничений

12.05 / В Ленобласти приостановили использование аппаратов ИВЛ уральского завода

28.04 / Соломенский суд Киева избрал меру пресечения Слончаку в виде домашнего ареста

31.03 / Трамп и Путин обсудили нефтяные рынки и борьбу с коронавирусом

10.04 / Украину предупредили об угрозе «очередного Чернобыля»

28.04 / Песков оценил подготовку регионов к борьбе с коронавирусом

23.04 / Потушены пожары в трех населенных пунктах на Кузбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска