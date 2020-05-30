Алексей Пушков: Космические корабли Илона Маска доставят на Марс «трупы или безумцев»

30.05.2020, 22:09, Разное

Председателем комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексеем Пушковым сделано заявление о кораблях американского инженера Илона Маска. По мнению сенатора, эти аппараты могут доставить на Марс только мертвых или безумных землян.

Чиновник высказал свою реакцию на провал испытаний космического корабля, являющегося четвертым прототипом Starship, прошедших 29 мая в Техасе. Созданный компанией Маска аппарат, который был предназначен для межпланетных полетов, взорвался из-за утечки. Пушков считает, что другие корабли ожидает та же участь, и они отправятся «под фанфары» на Красную планету «в один конец». Даже в случае успешного прибытия на Марс, в корабле будут находиться или трупы, или сошедшие с ума из-за длительности полета люди.

Запуск космического корабля Crew Dragon, созданного американской компанией SpaceX, пришлось отложить из-за неблагоприятных условий погоды. Его перенесли на 30 мая на 22.22 по московскому времени, пишет «Слово и Дело».