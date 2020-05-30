 

Петицию «Новой газеты» подписали более 50 тысяч человек

30.05.2020, 22:05, Разное

Больше 50 тысяч человек подписали петицию «Новой газеты» с требованием освободить журналиста издания Илью Азара и всех задержанных за одиночные пикеты у Главного управления МВД по Москве на Петровке.

Тверской суд Москвы арестовал Азара на 15 суток за пикет 26 мая в поддержку создателя «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова. Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Азара в понедельник, 1 июня.

Активиста Виктора Немытова, которого сначала тоже арестовали на 15 суток за пикет на Петровке, накануне освободили. Мосгорсуд переквалифицировал статью с повторного нарушения правил проведения митингов (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) на невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (20.6.1 КоАП).

Сегодня у ГУМВД по Москве вновь прошли пикеты в поддержку Азара, на них задержали более десяти человек. В частности, на мундепа Елену Филину составили протокол по статье об организации несогласованного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

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Источник: Новая газета



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