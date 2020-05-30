Лишившихся работы россиян хотят освободить от оплаты детского сада

30.05.2020, 21:45, Разное

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил освободить от оплаты детского сада россиян, лишившихся работы во время эпидемии коронавируса COVID-19. Инициативу он направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

Общественный деятель считает, что освободить от выплат следует семьи, в которых работу потерял хотя бы один из родителей. Предполагается, что они смогут не платить до конца года, но для этого нужно будет зарегистрироваться в службе занятости населения, передает RT.