 

Лишившихся работы россиян хотят освободить от оплаты детского сада

30.05.2020, 21:45, Разное

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил освободить от оплаты детского сада россиян, лишившихся работы во время эпидемии коронавируса COVID-19. Инициативу он направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

Общественный деятель считает, что освободить от выплат следует семьи, в которых работу потерял хотя бы один из родителей. Предполагается, что они смогут не платить до конца года, но для этого нужно будет зарегистрироваться в службе занятости населения, передает RT.



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