Американские астронавты отправятся на МКС на борту ракеты SpaceX

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30.05.2020, 21:42, Новости дня

США в субботу собираются возобновить запуск космонавтов в космос, спустя почти десять лет после последнего запуска космонавтов с американской территории.

Астронавты Даг Хёрли и Боб Бенкен отправятся на орбиту с космодрома Космического центра имени Кеннеди на ракете SpaceX, если все пойдет по плану и запуску ракеты будут благоприятствовать погодные условия. Производитель ракеты – калифорнийская компания SpaceX Aerospace, принадлежащая миллиардеру Илону Маску.

Первая попытка запуска, запланированная на среду, 27 мая, была отложена из-за штормовой погоды.

Ракета SpaceX доставит капсулу Crew Dragon с американскими астронавтами на Международную космическую станцию (МКС).

В последний раз запуск ракеты с американскими астронавтами состоялся в 2011 году. Затем НАСА объявило о прекращении полетов по программе «Спейс Шаттл», что заставило США обратиться к услугам «Роскосмоса» для доставки астронавтов на борт МКС.

В случае успешного запуска, Хёрли и Бенкен проведут на орбите Земли примерно 19 часов, прежде чем ракета SpaceX Falcon 9 состыкуется с МКС.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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