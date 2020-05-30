 

Мнение: Карта протестов в США

30.05.2020, 21:35, Разное

Для иллюстрации масштабов происходящих событий https://colonelcassad.livejournal.com/5906822.html.
Карта погромов, столкновений с полицией, митингов и прочих протестных действий за последние сутки, проходящих под лозунгами борьбы с расизмом, полицейским беспределом и требованиями наказать убийц Джорджа Флойда.
Дело разумеется не в самом Флойде. Это просто спичка, которая воспламенила давно копившийся горючий материал. Вашингтону предстоит предпринять серьезные усилия, чтобы потушить данный пожар.

Источник: Colonel Cassad



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