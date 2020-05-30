Медики назвали три признака, указывающие на скрытые проблемы со здоровьем

30.05.2020, 21:30, Разное

Медики назвали три внешних признака, по которым можно узнать о скрытых проблемах со здоровьем. К таким нарушениям относится артериальная гипертония, требующая особого внимания.

О наличии артериальной гипертонии у человека может свидетельствовать повышенное потоотделение, называемое еще гипергидрозом. Этот признак может говорить о сбоях работы центральной нервной системы и эндокринных нарушениях или являться самостоятельным заболеванием.

Специалисты обращают внимание на то, что чрезмерная потливость нередко указывает на резкий подъем артериального давления. Гипергидроз возникает зачастую после того, как давление нормализуется.

Еще одним симптомом проблемы может быть появление в глазах “черных мушек”. Это характерно для резкого повышения давления, так как в результате спазмов сосудов некоторым участкам глаз не хватает кислорода. Об артериальной гипертонии может говорить также шум в ушах. Последний спровоцирован нарушением мозгового кровообращения. При наличии любого из вышеперечисленных признаков следует обратиться за консультацией к врачу.