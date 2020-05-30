 

Власти Украины назвали новые сроки открытия корпуса “Охматдета”

30.05.2020, 21:28, Новости дня

Открытие нового корпуса детской больницы “Охматдет” в Киеве перенесено из-за карантина, вызванного вспышкой коронавирусной инфекции. Об этом стало известно 30 мая в ходе селекторного совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает пресс-служба главы государства, основные строительные работы в “Охматдете” завершены. Министр здравоохранения Максим Степанов пообещал, что открыть корпус можно будет в конце июля.

“Мы обещали отделение в июне. Понимаем: коронавирус и здесь испортил нам планы. Однако надо современное отделение “Охматдета” открыть летом”, – сказал Зеленский.

В апреле президент анонсировал ввод в строй нового корпуса ко Дню защиты детей – 1 июня.

“Охматдет” – крупнейшее в Украине детское лечебно-диагностическое учреждение. В апреле 2015 года было принято решение о передаче больницы в сферу управления Минздрава.

Первый комплекс “Охматдета” ввели в эксплуатацию в апреле 2018 года.

Весь комплекс обновленного “Охматдета” составит более 67 тыс. м² – несколько блоков, в которых будут размещаться 10 современных хирургических отделений, пять онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделение, сообщали в Офисе президента.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Япония собралась отправить на МКС первого общедоступного робота

23.04 / В УЕФА объяснили, почему перенесенный на 2021 год ЧЕ сохранит старое название

11.04 / Гендиректор «Вектора» рассказал о надбавках сотрудникам за работы по коронавирусу

01.04 / В США рассказали о судьбе зараженного коронавирусом авианосца

19.05 / Обвиняемого в шпионаже украинца этапировали из Крыма в Москву

12.05 / Власти Великобритании до октября продлили выплату компенсаций из-за коронавируса

17.04 / Власти Тернопольской области подозревают, что в Почаевской лавре началась вспышка коронавируса

08.05 / Эксперт по энергетике Кошарная: На энергетическом рынке Украины сложилась катастрофическая ситуация

01.05 / Собянин поздравил москвичей с Первомаем и пожелал здоровья

07.04 / В МЧС рассказали, как уберечься от коронавируса после прогулки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска