МВД показало, как КОРД задерживал причастных к перестрелке в Броварах. Видео

30.05.2020, 21:28, Новости дня

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило 29 мая в 7.15. Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранения получили три человека.

Мэр Броваров Игорь Сапожко заявил, что конфликт связан с рынком пассажирских перевозок.

Полиция утверждает, что инцидент произошел из-за конфликта между компаниями “Союзавто” и “Евроавтоальянс”, которые не смогли поделить пассажиропоток.

Общее число задержанных лиц, участвовавших в перестрелке, достигло 28, вычислили еще 39 человек, отметили в МВД.

30 мая суды рассматривают вопрос избрания задержанным меры пресечения.

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Видео: МВС УКРАЇНИ / YouTube