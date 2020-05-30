Курортный сезон в Крыму откроют в три этапа

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30.05.2020, 21:18, Новости дня

Крым подготовил план открытия курортного сезона: объекты санаторно-курортного и гостиничного комплекса будут запускаться в три этапа.

Планируется, что на первом этапе начнут работу санатории и отели, имеющие действующую медицинскую лицензию, которые готовы выполнять все рекомендации Роспотребнадзора для недопущения распространения коронавируса. Этот этап может начаться не раньше 15 июня, а клиентами санаториев и курортных зон станут только крымчане.

"На данный момент о готовности работать на подобном режиме заявили руководители порядка 40 средств размещения", — приводит РИА Новости выдержку из сообщения пресс-службы минкурортов республики.

Второй этап может начаться не ранее, чем через две недели после запуска первого при условии стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Он предполагает открытие гостиниц и санаториев, подтвердивших готовность выполнять рекомендации Роспотребнадзора, для жителей других российских регионов.

Третий этап начнется после успешной реализации первых двух. Он предусматривает смягчение требований Роспотребнадзора и открытие всех отелей, санаториев, туристических объектов Крыма, а также развлекательных заведений. План направлен на согласование с федеральным центром.

Кроме того, в республике планируют внедрить электронную систему учета и регистрации прибывающих туристов. Она может быть создана на основе портала госуслуг или специально разработанного программного обеспечения.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с начала лета на полуострове разрешат работать предприятиям общепита на открытом воздухе, а с 15 июня — санаторно-курортной отрасли, но исключительно для местных жителей. Кроме того, по поручению главы республики, разрабатываются программы отдыха за счет бюджетных средств некоторым категориям граждан. Местные власти определяются и с организацией детского отдыха.

В Крыму насчитается 1092 санаторно-курортных и гостиничных организаций разных форм собственности, а также порядка 2700 малых средств размещения.



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