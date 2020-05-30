Журналисту ВГТРК удалось попасть в спецлабораторию Минобороны

30.05.2020, 21:18, Новости дня

Среди десятков институтов и лабораторий, которые сейчас активно работают над созданием эффективного средства от COVID-19 – 48-й НИИ Минобороны, флагман в изучении смертоносных вирусов. Корреспонденту ВГТРК Аркадию Мамонтову удалось попасть в специальную лабораторию и увидеть тех, от кого зависит спасение человека от новой инфекции.

48-й институт Министерства обороны. Здесь идут работы, что называется, от низшего к высшему. Вакцину испытывают сначала на лабораторных мышах, потом на хомячках, и вот дело дошло до таких приматов. Это яванская макака, ее еще называют лабораторной копией человека. Почему? Потому что ее легочная система очень похожа на человеческую.

В условиях жесткого эпидемического контроля военные микробиологи проводят испытания вакцины против коронавируса.

– У нас вторым видом животных являются хомячки, и они хомячки полностью воспроизводят, как у человека, так называемое блестящее легкое, матовое стекло, — поясняет Сергей Борисевич, начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ.

– И у хомячков вирусная пневмония проявляется точно так же, как и у человека?

– Да. За рубежом еще используют термин "самоограничивающаяся инфекция", то есть она как бы ограничивает поверхность легкого, повреждая его.

48-й НИИ Минобороны является флагманом в изучении разного рода смертельных инфекций. Именно здесь несколько лет назад создали вакцину против лихорадки Эбола и смертоносного вируса SARS.

– Скажите, обезьяны зачем нужны? Для чего вы их заказали в Сочи?

– Всегда при разработке вакцинных препаратов стараются использовать наиболее адекватную по отношению к человеку модель, вызывающую или показывающую инфекционный процесс, как у человека, либо патологический процесс органов и систем, в том числе и у человека, — отметил Сергей Борисевич.

Сочи. Здесь находится российский Научно-исследовательский институт медицинской приматологии. Около 7 тысяч обезьян обитают на закрытой охраняемой территории. Их тут 21 вид, включая подвиды. У обезьян – своя иерархия и очень крепкие семьи, поэтому для испытаний выбирают животных, которые, как правило, не прижились в стае.

Сегодня в условиях пандемии основное направление исследований – это получение универсальной вакцины против коронавируса. И испытания на приматах здесь играют огромную роль.

– По сравнению даже с атипичной пневмонией возбудитель легче репродуцируется в легких, — рассказал Сергей Брисевич.

– Он сильно заразный?

– Мы называем его по-другому — липуч и летуч.

-То есть он прилепляется к человеку?

– Не поэтому. У него есть не только аэрогенный способ инфицирования, но и фекально-оральный. И вот почему кто-то более тяжелой формой заболевает, а кто-то – более легкой формой.

– Аэрогенная форма от чего получается?

– Когда от человека к человеку передается.

-Когда общаются люди?

-Да. Не случайно маски мы с вами носим.

-Бесценный опыт в борьбе с эпидемией был получен сотрудниками этого института во время командировок в Италию и Сербию, где бушевал коронавирус.

Наши военные микробиологи обрабатывали за сутки 180 тестов на выявление коронавируса. Люди приходили в специальный пункт, у них брали анализ, тестировали, и было ясно, болеет человек или нет.

В чем еще особенность этой армейской тест-системы? Об этом мы говорим первый раз с экрана телевизора. Она сухая. Это значит, что ее можно использовать в разных условиях: и в джунглях Африки, и в Заполярье. Главное — поддерживать температуру около плюс 4 градусов.

Что нам сказали наши микробиологи? Что они проводили анализ в одной из стран. Как всегда военные немножко скрывают, где, тем не менее мы им верим. Так вот из 300 проб 300 оказались точными. То есть это почти 100-процентный тест, который имеется у нашей российской армии.