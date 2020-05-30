 

Названы самые востребованные после вспышки коронавируса профессии

30.05.2020, 21:08, Новости дня

Институт прогрессивного образования перечислил профессии, которые могут стать самыми востребованными после пандемии коронавируса.

Повышения зарплат стоит ожидать PR- и SMM-специалистам, продюсерам и контент-менеджерам, считают в Институте, передает RT. Это связано с тем, что бизнесу в кризисный период необходимо развивать сервис и наращивать число клиентов.

Также зарплата может вырасти у IT-специалистов, аналитиков больших данных и онлайн-маркетологов, отметили в организации.

Рост зарплат могут увидеть антикризисные менеджеры, консультанты по финансам и тайм-менеджменту, управленцы в сфере логистики, онлайн-педагоги и виртуальные гиды.

Также, скорее всего, заплаты будут расти у медиков и специалистов естественно-научного цикла, психологов, психотерапевтов, работников агропромышленного комплекса.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что из-за эпидемии коронавируса понижение зарплат стало общемировой тенденцией, однако отказ от аренды офисов снизит издержки организаций и может привести к росту зарплат их сотрудников.



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