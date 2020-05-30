Трамп яростно вступился за Россию перед CNN
30.05.2020, 21:08, Новости дня
Глава Белого дома Дональд Трамп жестко раскритиковал телекомпанию CNN за обвинения в адрес России.
«И вот опять. Фейковые новости. CNN обвиняет Россию. Они больные неудачники с очень плохими рейтингами», – сообщил Трамп в своем Twitter.
Он предположил, что CNN не могут обвинить Китай, поскольку телеканалу «нужны деньги».
Трамп не уточнил, о каких именно обвинениях CNN он говорит.
Напомним, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков охарактеризовал отношения Москвы и Вашингтона цитатой «Мы думали, что достигли дна, но затем снизу постучали».
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