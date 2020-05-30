Трамп яростно вступился за Россию перед CNN

30.05.2020, 21:08, Новости дня

Глава Белого дома Дональд Трамп жестко раскритиковал телекомпанию CNN за обвинения в адрес России.

«И вот опять. Фейковые новости. CNN обвиняет Россию. Они больные неудачники с очень плохими рейтингами», – сообщил Трамп в своем Twitter.

Он предположил, что CNN не могут обвинить Китай, поскольку телеканалу «нужны деньги».

Трамп не уточнил, о каких именно обвинениях CNN он говорит.

Напомним, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков охарактеризовал отношения Москвы и Вашингтона цитатой «Мы думали, что достигли дна, но затем снизу постучали».