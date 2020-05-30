Первый в РФ препарат от коронавируса получил одобрение Минздрава

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30.05.2020, 21:08, Новости дня

Первый в РФ препарат против COVID-19 – «Авифавир» (производства РФПИ и «ХимРар») получил одобрение Минздрава.

«Торговое наименование препарата – «Авифавир». Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование – Фавипиравир», – следует из информации в государственном реестре лекарственных средств, передает РИА «Новости».

22 мая сообщалось, что Минздрав одобрил старт финальной стадии испытаний препарата от коронавируса. Тогда в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) указывалось название «Фавипиравир».

По итогам первого этапа эффективность медикамента составила выше 80%, что является критерием препарата с высокой противовирусной активностью.

В субботу стало известно, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину против нового коронавируса, которую можно будет закапать в нос.



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