 

Максим Галкин задумался о смене прически, чтобы выглядеть «по-пацански»

30.05.2020, 20:53, Разное

Максим Галкин на своей странице в социальной сети Instagram в Stories опубликовал несколько видеороликов, в которых стал обсуждать с поклонниками смену своей прически. Шоумен задумался о том, чтобы выглядеть «по-пацански», для чего нужно состричь кудри.
Максим Галкин в течение нескольких последних месяцев пребывает вместе со своей семьей на самоизоляции в загородном поместье, и уже отрастил пышные длинные волосы. Юморист подчеркнул, что он «совсем оброс», и надо бы постричься, так чтобы «чисто по-мальчуковому». Шоумен полагает, что нужно выглядеть более солидно, сделав для этого стильную стрижку. «Что за патлы?» – отметил телеведущий, показывая на свои озорные кудряшки. После этого он поинтересовался мнением поклонников о том, стоит ли ему стричься или нет, чтобы было «по-серьезному».
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Фолловеры высказались за возвращение Галкина к его прежнему образу, посчитав, что шоумену следует немного «укоротить» волосы.



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