В Сети появилась первая информация о характеристиках Android 11

30.05.2020, 20:53, Разное

Недавно в Сети появилась первая информация, освещающая возможности новой операционной системы Android 11, выход которой ожидается в ближайшей перспективе. Нововведения разработчиков коснулись как системных, так и сетевых функций оболочки.

Как сообщается, компания Google планирует добиться улучшения принципов многозадачности в поколении ОС Bubbles. Такое стремление, в частности, будет реализовано посредством адаптивности системы к нескольким параллельно обрабатываемым процессам. Кроме того, появится способность мессенджеров, установленных в Android 11, к генерации отдельной папки в окне уведомлений, что, по мнению разработчиков, упорядочит их работу. В работе системы будет присутствовать функция одноразового использования настроек: перед запуском файла с неизвестным расширением пользователь получит возможность применить выбранную программу однократно либо использовать её далее по умолчанию.

Среди новых возможностей для обладателей операционной системы также появятся: возможность адаптации Android 11 под различные дисплеи, поддержка сетей 5G и установка ограничений трафика пользователем в ручном режиме. Детально о новой ОС разработчики планируют рассказать на открытой онлайн-конференции Android 11: The Beta Launch Show уже в июне текущего года.