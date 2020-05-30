 

В РПЦ сравнили онлайн-причастия украинских священников с сеансами Кашпировского

30.05.2020, 20:48, Новости дня

Онлайн-причастия, которые проводит так называемая православная церковь Украины (ПЦУ), по мнению РПЦ, похожа на «магическую практику», сообщил митрополит Иларион.

Представитель РПЦ в эфире «России 24» сравнил онлайн-причастие с телесеансами Анатолия Кашпировского и Аллана Чумака, которые проводились в РФ в начале 1990-х, передает 360.

В ходе таких «сеансов» люди «заряжали» воду у экранов телевизоров. Подобные «магические практики церковью отвергаются и осуждаются», сообщил Иларион.

«Если так называемые священники этой «церкви» совершают подобного рода обряды, это лишь свидетельствует о том, что происходит внутри самой псевдоцерковной структуры», – отметил он.

Священнослужитель отметил, что он отказывается всерьез воспринимать ПЦУ как церковную структуру.

Председатель информационной комиссии Московской городской епархии, настоятель столичного храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцево священник Александр Волков заявлял, что онлайн-причастие «в современном православном богословском осмыслении Евхаристии представляется совершенно невозможным».



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